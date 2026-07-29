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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

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- Gornik Zabrze: 1 - Fenerbahçe: 1 Organizasyonda 3. eleme turuna yükselen sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz'ın rakibi oldu

Stat: Zabrze Arena

Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek (Dk. 81 Durdov), Dietz (Dk. 63 Khlan), Urbanski, Ikia Dimi (Dk. 72 Federico), Ismaheel, Prekop (Dk. 63 Liseth)

Fenerbahçe : Mert Günok, Semedo (Dk. 88 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Greenwood), Asensio (Dk. 46 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Musaba), Talisca (Dk. 80 Oğuz Aydın)

Goller: Dk. 12 Talisca (Penaltıdan) ( Fenerbahçe ), Dk. 45+10 Sacek (Gornik Zabrze)

Sarı kartlar: Dk. 14 Sadilek, Dk. 66 Janicki, Dk. 70 Josema (Gornik Zabrze), Dk. 41 Oosterwolde, Dk. 85 Semedo, Dk. 90+1 Greenwood, Dk. 90+2 Fred, Dk. 90+3 Guendouzi ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna adını yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu.

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı kornerde Talisca'nın altıpasta kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in pasında penaltı noktasında kaleye sırtı dönük durumda topla buluşan Talisca, uygun durumdaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem'in kontrol ettikten sonra tekrar Talisca'ya pasına Brezilyalı oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

65. dakikada ceza sahası dışından Khlan'ın şutunda direk dibinde Mert Günok, topu kornere çeldi.

73. dakikada Talisca ile yaptığı verkaçta penaltı noktası civarında topla buluşan İsmail Yüksek'in karşı karşıya durumda şutunda kaleci, topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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