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UEFA Konferans Ligi'nde play-off tamamlandı

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- Play-off turunda rövanş maçları sona erdi Brann, Kopenhag, Riga, Monaco, Freiburg, Lugano, Twente, Jablonec, KuPS Kuopio, Inter Escaldes, Hajduk Split, Pafos, Ajax, Atalanta, Panathinaikos, Nordsjaelland, Braga, Brighton, Borac, Midtjylland, Gent, Getafe ve Lincoln Red Imps lig etabına kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 23 rövanş maçı oynandı.

Rakiplerini eleyen Brann, Kopenhag, Riga, Monaco, Freiburg, Lugano, Twente, Jablonec, KuPS Kuopio, Inter Escaldes, Hajduk Split, Pafos, Ajax, Atalanta, Panathinaikos, Nordsjaelland, Braga, Brighton, Borac, Midtjylland, Gent, Getafe ve Lincoln Red Imps lig aşamasına kaldı.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, Partizan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla yoluna devam etti. Enes, 70. dakikada takımının golünü kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0 (1-1)

Jablonec (Çekya)-Rangers (İskoçya): 1-0 (Penaltılarla 4-3) (0-1)

Karabağ (Azerbaycan)-Twente (Hollanda): 1-4 (Uzatmalarda) (1-0)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Lugano (İsviçre): 1-1 (1-2)

Freiburg (Almanya)-Motherwell (İskoçya): 4-1 (3-1)

Monaco (Fransa)-Gornik Zabrze (Polonya): 4-1 (3-2)

Inter Escaldes (Andorra)-Drita (Kosova): 0-0 (Penaltılarla 4-2) (2-2)

Riga (Letonya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1 (0-0)

Kopenhag (Danimarka)-Inter Turku (Finlandiya): 4-1 (0-0)

Rakow (Polonya)-Hajduk Split (Hırvatistan): 2-3 (Uzatmalarda) (2-2)

Hradec Kralove (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2 (Uzatmalarda) (2-2)

Brann (Norveç)-PAOK (Yunanistan): 3-2 (1-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo City (Arnavutluk): 4-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Atalanta (İtalya): 0-1 (0-0)

St. Gallen (İsviçre)-Nordsjaelland (Danimarka): 2-3 (0-1)

Ajax (Hollanda)-Sion (İsviçre): 5-3 (4-2)

Borac (Bosna Hersek)-Vikingur (İzlanda): 3-1 (3-1)

Brighton (İngiltere)-Tromso (Norveç): 4-0 (0-0)

Austria Wien (Avusturya)-Braga (Portekiz): 0-0 (0-2)

Rijeka (Hırvatistan)-Midtjylland (Danimarka): 1-4 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-3 (Uzatmalarda) (2-0)

Hibernian (İskoçya)-Gent (Belçika): 2-3 (0-0)

Partizan (Sırbistan)-Getafe (İspanya): 2-1 (1-3)

Kaynak: AA
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