Haberler

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki Muhtemel Rakibi Belli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'ye "elenmesi halinde" Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nden "elenmesi halinde" UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. turunda Hradec Kralove ekibine "elenmesi halinde" Konferans Ligi play-off'larında Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Karşılaşmalar, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda) / Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)

Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova) / Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya)

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Riga (Letonya) - Györi (Macaristan)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya) / Freiburg (Almanya)

Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya) / Monaco (Fransa)

Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn) / Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka)

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya)

CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç) / Brighton (İngiltere)

Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan) / Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç)

Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan) / Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş

Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika) / Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika) / Brann (Norveç) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

Atalanta (İtalya) / Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya)

Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka) / Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya)

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya)

Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka) / Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre)

Auda (Letonya) - Dinamo City (Arnavutluk) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre) / Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti)

Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus) / Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya)

Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

Getafe (İspanya) / Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan)

Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

Kaynak: AA
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı

Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı
Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı