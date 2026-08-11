Iberia, Larne'yi Uzatmalarda Geçti
UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Iberia, ilk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında Larne'yi uzatmalarda 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Goller 74'te Bedoshvili, 102'de Sikharulashvili'den geldi; Larne'nin sayısı 76'da Simpson'dan.
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları tek maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia, Kuzey İrlanda temsilcisi Larne'yi ağırladı.
İlk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında rakibini uzatma devreleri sonunda 2-1 yenen Iberia, adını play-off turuna yazdırdı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 74. dakikada Vakho Bedoshvili ve 102. dakikada Nika Sikharulashvili kaydetti. Konuk ekibin golü ise 76. dakikada James Simpson'dan geldi.
Ligde üçüncü eleme turu rövanşları, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak 12 maçla tamamlanacak.