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Beşiktaş, Midtjylland karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Midtjylland'ı ilk yarıda Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 önde tamamladı. Konuk ekip 15. dakikada Etim'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Oh

Midtjylland : Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen (Dk. 18 Castillo), Osorio, Franculino, Etim

Gol: Dk. 26 Orkun Kökçü ( Beşiktaş )

Kırmızı kart: Dk. 15 Etim ( Midtjylland )

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka'nın Midtjylland ekibi karşısında devreyi 1-0 önde kapattı.

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte Oh'un kafayla aşırttığı topa Salih Özcan'ın altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

15. dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta sahada Etim ile girdiği ikili mücadelede Djalo yerde kaldı. Maçın hakemi Ricardo de Burgos, Etim'i direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

22. dakikada siyah-beyazlı takım, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Djalo, topu ceza yayındaki Oh ile buluşturdu. Güney Koreli futbolcu, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı Olaitan'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sağdan gönderdiği pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada siyah-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı sol kanatta son çizgi üzerinden ceza alanına ortaladı. Murillo'nun şutunda kaleci Olafsson'un müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45. dakikada ceza sahası dışından Billing'in kullandığı frikikte, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA
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