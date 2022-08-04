Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Stat: KopavogsvöllurHakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare (Finlandiya)Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson (Dk. 80 Yeoman), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. Stat: Kopavogsvöllur Hakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare (Finlandiya) Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson (Dk. 80 Yeoman), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 58 Steindorsson), Thorvaldsson, Thornhalsson Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç (Dk. 89 Szysz), Aleksic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Caiçara), Münir (Dk. 66 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 66 Crivelli)??????? Goller: Dk. 38 ve 90+2 Aleksic, Dk. 52 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir ), Dk. 63 Einarsson (Breidablik) Sarı kartlar: Dk. 15 Ndayishimiye, Dk. 24 Münir, Dk. 67 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir ), Dk. 58 Muminovic, Dk. 74 Thorvaldsson (Breidablik) Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-1 mağlup etti. 52. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Münir'in savunma arkasına attığı derin pasla ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, kaleciye de çarpan top ağlara gitti: 0-2. 60. dakikada sol kanattan gelişen Breidablik atağında, Ingvarsson'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Steindorsson sol ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 63. dakikada ev sahibi takım farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Thorhallsson'un penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Gunnlaugsson vurdu, Şener topu çizgi üzerinden çıkardı. Sol kanata açılan topu Steindorsson kontrol etti. Ceza sahasına giren Steindorsson, ceza yayı üzerindeki Einarsson'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2. 90+2. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine ayak içiyle vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-3. Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-1 kazandı. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Mikko Alakare Başakşehir Finlandiya Spor Haberler

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