Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
- Ligde 5. hafta müsabakaları tamamlandı Puanını 13'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı.
Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:
Beşiktaş-Erzurumspor FK: 3-0
Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Samsunspor-Arca Çorum FK: 1-5
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 2-2
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-İstanbul Başakşehir: 5-0
Galatasaray-Kocaelispor: 1-0
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-0
Puan durumu
Ligde 5. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|5
|4
|1
|0
|13
|6
|7
|13
|2.BEŞİKTAŞ
|5
|4
|0
|1
|12
|4
|8
|12
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|5
|3
|1
|1
|12
|5
|7
|10
|4.KASIMPAŞA
|5
|2
|3
|0
|7
|5
|2
|9
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|3
|0
|2
|5
|4
|1
|9
|6.KOCAELİSPOR
|5
|3
|0
|2
|5
|4
|1
|9
|7.GAZİANTEP FK
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|2
|8
|8.CORENDON ALANYASPOR
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|1
|8
|9.TRABZONSPOR
|5
|2
|1
|2
|9
|5
|4
|7
|10.ARCA ÇORUM FK
|5
|2
|1
|2
|12
|10
|2
|7
|11.FENERBAHÇE
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|2
|7
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
|13.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
|14.SAMSUNSPOR
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
|15.ERZURUMSPOR FK
|5
|1
|1
|3
|2
|11
|-9
|4
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|-4
|3
|17.EYÜPSPOR
|5
|1
|0
|4
|2
|8
|-6
|3
|18.GÖZTEPE
|5
|0
|2
|3
|9
|13
|-4
|2
Gelecek haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)