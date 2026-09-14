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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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- Ligde 5. hafta müsabakaları tamamlandı Puanını 13'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı.

Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş-Erzurumspor FK: 3-0

Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Samsunspor-Arca Çorum FK: 1-5

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 2-2

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-İstanbul Başakşehir: 5-0

Galatasaray-Kocaelispor: 1-0

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-0

Puan durumu

Ligde 5. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY5410136713
2.BEŞİKTAŞ5401124812
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER5311125710
4.KASIMPAŞA52307529
5.ÇAYKUR RİZESPOR53025419
6.KOCAELİSPOR53025419
7.GAZİANTEP FK52217528
8.CORENDON ALANYASPOR52216518
9.TRABZONSPOR52129547
10.ARCA ÇORUM FK5212121027
11.FENERBAHÇE52128627
12.GENÇLERBİRLİĞİ521259-47
13.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR5113611-54
14.SAMSUNSPOR5113611-54
15.ERZURUMSPOR FK5113211-94
16.TÜMOSAN KONYASPOR510448-43
17.EYÜPSPOR510428-63
18.GÖZTEPE5023913-42

Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)

Kaynak: AA
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