Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.

Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir-Galatasaray: 2-3

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2

Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 1-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-4

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1

Puan durumu

Ligde 4. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 4 3 1 0 12 6 6 10 2.BEŞİKTAŞ 4 3 0 1 9 4 5 9 3.KOCAELİSPOR 4 3 0 1 5 3 2 9 4.TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 4 5 7 5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 4 2 1 1 7 5 2 7 6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 2 1 1 7 5 2 7 7.CORENDON ALANYASPOR 4 2 1 1 4 3 1 7 8.GENÇLERBİRLİĞİ 4 2 1 1 4 7 -3 7 9.FENERBAHÇE 4 2 0 2 8 6 2 6 10.KASIMPAŞA 4 1 3 0 5 4 1 6 11.ÇAYKUR RİZESPOR 4 2 0 2 3 4 -1 6 12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 6 6 0 4 13.SAMSUNSPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4 14.ARCA ÇORUM FK 4 1 1 2 7 9 -2 4 15.ERZURUMSPOR FK 4 1 1 2 2 8 -6 4 16.EYÜPSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3 17.GÖZTEPE 4 0 1 3 7 11 -4 1 18.TÜMOSAN KONYASPOR 4 0 0 4 3 8 -5 0

5. hafta programı

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

Kaynak: AA