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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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- Ligde dördüncü hafta karşılaşmaları oynandı Haftayı Galatasaray lider tamamlarken, derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, ikinci sırada yer aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.

Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir-Galatasaray: 2-3

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2

Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 1-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-4

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1

Puan durumu

Ligde 4. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 4310126610
2.BEŞİKTAŞ 43019459
3.KOCAELİSPOR43015329
4.TRABZONSPOR 42119457
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER42117527
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 42117527
7.CORENDON ALANYASPOR42114317
8.GENÇLERBİRLİĞİ421147-37
9.FENERBAHÇE 42028626
10.KASIMPAŞA 41305416
11.ÇAYKUR RİZESPOR420234-16
12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK41126604
13.SAMSUNSPOR 411256-14
14.ARCA ÇORUM FK411279-24
15.ERZURUMSPOR FK411228-64
16.EYÜPSPOR410326-43
17.GÖZTEPE4013711-41
18.TÜMOSAN KONYASPOR400438-50

5. hafta programı

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

Kaynak: AA
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