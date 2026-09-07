Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
- Ligde dördüncü hafta karşılaşmaları oynandı Haftayı Galatasaray lider tamamlarken, derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, ikinci sırada yer aldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Başakşehir-Galatasaray: 2-3
Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2
Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0
Kocaelispor-Samsunspor: 1-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-4
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1
Puan durumu
Ligde 4. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|4
|3
|1
|0
|12
|6
|6
|10
|2.BEŞİKTAŞ
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|5
|9
|3.KOCAELİSPOR
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|2
|9
|4.TRABZONSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|5
|7
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|7
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|7
|7.CORENDON ALANYASPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|2
|1
|1
|4
|7
|-3
|7
|9.FENERBAHÇE
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|2
|6
|10.KASIMPAŞA
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|4
|-1
|6
|12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
|13.SAMSUNSPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|4
|14.ARCA ÇORUM FK
|4
|1
|1
|2
|7
|9
|-2
|4
|15.ERZURUMSPOR FK
|4
|1
|1
|2
|2
|8
|-6
|4
|16.EYÜPSPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
|17.GÖZTEPE
|4
|0
|1
|3
|7
|11
|-4
|1
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
5. hafta programı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)