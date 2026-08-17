Süper Lig'de İlk Hafta: Amed Lider, Fenerbahçe Sürpriz Kayıp
Trendyol Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor'u 3-0 yenerek lider oldu. Galatasaray-Çorum FK 2-2, Beşiktaş-Eyüpspor 1-0 biterken, Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasını, Erzurumspor FK'yi sahasında 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler lider tamamladı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Samsunspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.
Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK'yi konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sezonu Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.
İlk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, Cenry'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.
Ligin yeni ekipleri Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Amed Sportif Faaliyetler mücadeleyi 3-0 kazanarak ligin ilk haftasını lider bitirdi.
Sonuçlar
Trendyol Süper. Lig'in 1. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Arca Çorum FK: 2-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-1
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 2-1
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 1-1
Başakşehir FK-Kocaelispor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: 3-0
Beşiktaş-Eyüpspor: 1-0
Samsunspor-Göztepe: 3-3
Puan durumu
Ligde ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.BAŞAKŞEHİR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3.GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4.BEŞİKTAŞ
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6.GÖZTEPE
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|7.SAMSUNSPOR
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|8.ARCA ÇORUM FK
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|9.GALATASARAY
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|10.CORENDON ALANYASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.GAZİANTEP FK
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.KASIMPAŞA
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13.TRABZONSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|14.FENERBAHÇE
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15.EYÜPSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17.KOCAELİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18.ERZURUMSPOR FK
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
2. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Başakşehir FK (Papara Park)
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (İsonem Park Gürsel Aksel)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)