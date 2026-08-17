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Süper Lig'de İlk Hafta: Amed Lider, Fenerbahçe Sürpriz Kayıp

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor'u 3-0 yenerek lider oldu. Galatasaray-Çorum FK 2-2, Beşiktaş-Eyüpspor 1-0 biterken, Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasını, Erzurumspor FK'yi sahasında 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler lider tamamladı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Samsunspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK'yi konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sezonu Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.

İlk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, Cenry'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.

Ligin yeni ekipleri Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Amed Sportif Faaliyetler mücadeleyi 3-0 kazanarak ligin ilk haftasını lider bitirdi.

Sonuçlar

Trendyol Süper. Lig'in 1. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Arca Çorum FK: 2-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-1

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 2-1

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 1-1

Başakşehir FK-Kocaelispor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: 3-0

Beşiktaş-Eyüpspor: 1-0

Samsunspor-Göztepe: 3-3

Puan durumu

Ligde ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER11003033
2.BAŞAKŞEHİR11002023
3.GENÇLERBİRLİĞİ11002113
4.BEŞİKTAŞ11001013
5.ÇAYKUR RİZESPOR11001013
6.GÖZTEPE10103301
7.SAMSUNSPOR 10103301
8.ARCA ÇORUM FK10102201
9.GALATASARAY10102201
10.CORENDON ALANYASPOR10101101
11.GAZİANTEP FK10101101
12.KASIMPAŞA10101101
13.TRABZONSPOR10101101
14.FENERBAHÇE100112-10
15.EYÜPSPOR100101-10
16.TÜMOSAN KONYASPOR100101-10
17.KOCAELİSPOR100102-20
18.ERZURUMSPOR FK100103-30

2. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Başakşehir FK (Papara Park)

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (İsonem Park Gürsel Aksel)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

Kaynak: AA
Haberler.com
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