Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 49 puanla liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe ise 46 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor 42 puanla üçüncü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 mağlup eden Göztepe 39 puanla dördüncü, TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Beşiktaş ise 36 puanla haftayı beşinci sırada tamamladılar.

Haftaya düşme hattında giren ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti ve tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

16'ncı sıradaki Kasımpaşa'nın 16, 17'nci sıradaki Zecorner Kayserispor'un 15, 18'inci ve son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.

Sonuçlar

Ligin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: 1-3

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-2

Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray-Zecorner Kayserispor: 4-0

Kocaelispor-Fenerbahçe: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GALATASARAY

20

15

4

1

47

14

33

49

2.FENERBAHÇE

20

13

7

0

45

17

28

46

3.TRABZONSPOR

20

12

6

2

38

23

15

42

4.GÖZTEPE

20

11

6

3

27

12

15

39

5.BEŞİKTAŞ

20

10

6

4

35

25

10

36

6.RAMS BAŞAKŞEHİR

20

8

6

6

34

21

13

30

7.SAMSUNSPOR

20

7

9

4

24

21

3

30

8.GAZİANTEP FK

20

6

7

7

27

34

-7

25

9.KOCAELİSPOR

20

6

6

8

16

21

-5

24

10.CORENDON ALANYASPOR

20

4

10

6

20

22

-2

22

11.GENÇLERBİRLİĞİ

20

6

4

10

25

28

-3

22

12.ÇAYKUR RİZESPOR

20

4

8

8

24

30

-6

20

13.HESAP.COM ANTALYASPOR

20

5

5

10

19

33

-14

20

14.TÜMOSAN KONYASPOR

20

4

7

9

24

33

-9

19

15.İKAS EYÜPSPOR

20

4

6

10

16

28

-12

18

16.KASIMPAŞA

20

3

7

10

15

27

-12

16

17.ZECORNER KAYSERİSPOR

20

2

9

9

16

41

-25

15

18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

20

2

3

15

17

39

-22

9

21. hafta

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

Dünyaca ünlü süperstarı Samsunspor'a getiriyor
Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga

Transferi resmen duyuruldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

Dünyaca ünlü süperstarı Samsunspor'a getiriyor
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı