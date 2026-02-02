Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 49 puanla liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe ise 46 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor 42 puanla üçüncü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 mağlup eden Göztepe 39 puanla dördüncü, TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Beşiktaş ise 36 puanla haftayı beşinci sırada tamamladılar.

Haftaya düşme hattında giren ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti ve tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

16'ncı sıradaki Kasımpaşa'nın 16, 17'nci sıradaki Zecorner Kayserispor'un 15, 18'inci ve son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.

Sonuçlar

Ligin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: 1-3

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-2

Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray-Zecorner Kayserispor: 4-0

Kocaelispor-Fenerbahçe: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 20 15 4 1 47 14 33 49 2.FENERBAHÇE 20 13 7 0 45 17 28 46 3.TRABZONSPOR 20 12 6 2 38 23 15 42 4.GÖZTEPE 20 11 6 3 27 12 15 39 5.BEŞİKTAŞ 20 10 6 4 35 25 10 36 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 20 8 6 6 34 21 13 30 7.SAMSUNSPOR 20 7 9 4 24 21 3 30 8.GAZİANTEP FK 20 6 7 7 27 34 -7 25 9.KOCAELİSPOR 20 6 6 8 16 21 -5 24 10.CORENDON ALANYASPOR 20 4 10 6 20 22 -2 22 11.GENÇLERBİRLİĞİ 20 6 4 10 25 28 -3 22 12.ÇAYKUR RİZESPOR 20 4 8 8 24 30 -6 20 13.HESAP.COM ANTALYASPOR 20 5 5 10 19 33 -14 20 14.TÜMOSAN KONYASPOR 20 4 7 9 24 33 -9 19 15.İKAS EYÜPSPOR 20 4 6 10 16 28 -12 18 16.KASIMPAŞA 20 3 7 10 15 27 -12 16 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 20 2 9 9 16 41 -25 15 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 20 2 3 15 17 39 -22 9

21. hafta

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)