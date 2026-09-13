Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Diabate, Traore, Tongya, Gouveia, Mendes

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk Karapo, Mendes, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Emirhan Boz, Ali Yavuz Kol, Benedyczake

Gol: Dk. 23 Diabate ( Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Baskıyla topu kazanan Traore, Tongya'ya pasını verdi. Mendes'in ara pasında Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top direkten döndü.

10. dakikada Gençlerbirliği Pereira'nın ortasında Gouveia'nın gelişine vuruşunda top auta çıktı.

23. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Gouveia'nın pasında Tongya'nın çevirdiği top savunmadan döndü. Goutas'ın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlaklağı Diabate, gelişine vuruşla sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ousmane Diabate ilk golünü attı

Öte yandan Gençlerbirliği'nde ikinci sezonunu geçiren 18 yaşındaki futbolcu Ousmane Diabate, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Gençlerbirliği'nden Gineli futbolcuyu transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, oyuncunun bonservisini bu sezonun sonuna kadar kırmızı-siyahlı takıma kiraladı.

Genç futbolcu profesyonel kariyerinin ilk golünü, Gençlerbirliği formasıyla Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Kaynak: AA