Futbol: Trendyol Süper Lig
- Göztepe: 0 - Gaziantep FK: 4 (İlk yarı)
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Göztepe: Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Henrique, Janderson, Juan
Gaziantep Fk : Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Meleke, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Kozlowski, Gidado, Maxim, Halil Dervişoğlu
Goller: Dk. 5 Halil Dervişoğlu, Dk. 10 Abena, Dk. 34 ve 45+1 Kozlowski ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Fk, konuk olduğu Göztepe karşısında ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladı.
5. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası önüne uzun gönderilen ve savunmadan seken top, Halil Dervişoğlu'nun önünde kaldı. Halil Dervişoğlu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
10. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Abena, kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.
22. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Sorescu, öne çıkan kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı dışarı attı.
28. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Juan'ın vuruşunda top dışarı çıktı. VAR sisteminden gelen uyarının ardından poziyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, topun savunma oyuncusunun elinden sektiğini belirleyip penaltı noktasını gösterdi. Miroshi'nin kullandığı penaltıda kaleci Tobiasz, soluna uzanıp topu kornere çeldi.
34. dakikada Gaziantep FK, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Kozlowski, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.
45+1. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına gönderilen topu kontrol eden ve ceza alanına giren Kozlowski, sol çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.