Haberler

Amed Sportif 1-1 Trabzonspor: İlk Yarı Eşitlikle Bitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı, Salah'ın golüne Sor'un karşılık vermesiyle 1-1 berabere sonuçlandı. Penaltıdan yararlanamayan Diagne'nin ardından Sor, maça dengeyi getirdi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut Meraş, Bates, Dellova, Raveloson, Gökhan Gül, Sor, Dia Saba, Diagne, Ballet, Krasniqi

Trabzonspor : Onana, Tavares, Muçi, Salah, Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Onuachu, Cabral, Melih Kabasakal, Saviolo (Dk. 34 Aral Şimşir)

Goller: Dk. 11 Muhammed Salah ( Trabzonspor ), Dk. 45 Sor (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 39 Sidny Lopes Cabral ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.

11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu

3 günde 800'e yakın kişi hastaneye koştu! Hepsinin şikayeti aynı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu

Bunu düşünen insan olamaz! İsrailli bakandan skandal seçim kampanyası
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!