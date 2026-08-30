Haberler

Muric'in golüyle Fenerbahçe ilk yarıda önde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

Samsunspor : Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil Yüksel, Watt, Yalçın Kayan, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)

Fenerbahçe : Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Oğuz Aydın, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Muric

Gol: Dk. 3 Muric ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Samsunspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.

27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
Ağustos ayında her yer beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ağustos sonunda beyaz sürpriz! Araçlar yollarda kaldı
Arda Güler'e 4 dakika yetti

Arda Güler'e 4 dakika yetti
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Set arkadaşlığı aşka dönüştü: Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi

Sette arkadaşlığı aşka dönüştü: Ünlü oyuncu kayınpeder oldu
ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

ABD'nin kaçırdığı Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden