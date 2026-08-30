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Futbol: Trendyol Süper Lig

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- Eyüpspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Ruax Yao (Dk. 81 Hamza Akman), Boutobba (Dk. 66 Yusuf Barası), da Costa, Michalak, Abdullahi (Dk. 76 Pintor)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte (Dk. 89 Yusuf Özdemir), Hwang (Dk. 74 Hagi), İbrahim Kaya (Dk. 67 Meschack), Arda Usluoğlu (Dk. 66 Omar Ben Ali)

Goller: Dk. 1 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 39 Abdullahi, Dk. 90+4 Jules (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 52 Özhan Pulat (teknik dirketör) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Massanga, Dk. 66 Talha Ülvan, Dk. 77 Ruax Yao (Eyüpspor), Dk. 62 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

53. dakikada Duarte'nin kaleyi cepheden gören yerden çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

90+4. dakikada eflatun-sarılı ekip öne geçti. Giordano'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Jules'in kafayla vurduğu topu kaleci Victor ayaklarıyla önledi. Yükseklik kazanarak kaleye yönelen meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-1

Golün santrasının ardından hakem Cihan Aydın maçı bitiren düdüğü çaldı.

Kaynak: AA
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