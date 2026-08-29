Rizespor, Gaziantep FK'yı 2-1 Yendi
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Emrecan Bulut ve Sowe atarken, Gaziantep'in tek sayısı Ariss'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep Fk : Tobiasz, Perez, Abena, Stefan (Dk. 65 Kerim Çalhanoğlu), Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen (Dk. 65 Enver Kulasin), Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk. 39 Serdar Dursun), Maxim
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin (Dk. 84 Varesanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 84 Diakite), Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç), Sowe (Dk. 90 Doicaru)
Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor ), Dk. 90 Ariss (Kendi kalesine) ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 72 Enver Kulasin ( Gaziantep Fk ) Dk. 61 Mocsi, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.
63. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında topu önünde bulan Meleke'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topu önünde bulan Mihaila'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Tobiasz gole izin vermedi.
86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert vuruşunda, top kalecide kaldı.
90. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahasında Sagnan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, takım arkadaşı Ariss'e çarparak kaleye gitti: 1-2
Çaykur Rizespor, müsabakayı 2-1 kazandı.