Rizespor İlk Yarıda Fark Yaptı: 0-2
- Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep Fk : Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen, Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk.39 Serdar Dursun), Maxim
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Emrecan Bulut, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe
Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Emrecan Bulut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
19. dakikada ceza yayı solundan serbest vuruş kullanan Maxim'in şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.
35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Emrecan Bulut'un yaptığı ortada, ceza sahasında Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile bitti.