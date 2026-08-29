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Rizespor İlk Yarıda Fark Yaptı: 0-2

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- Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep Fk : Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen, Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk.39 Serdar Dursun), Maxim

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Emrecan Bulut, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe

Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat Pala'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Emrecan Bulut'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

19. dakikada ceza yayı solundan serbest vuruş kullanan Maxim'in şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Emrecan Bulut'un yaptığı ortada, ceza sahasında Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile bitti.

Kaynak: AA
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