Galatasaray ile Arca Çorum ilk yarıda golsüz
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılışında Galatasaray ile Arca Çorum FK arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda Osimhen'in önemli pozisyonlarına rağmen kaleci Felipe'nin kurtarışları skoru belirledi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Fredy, Karlsbakk, Kyziridis, Ramirez
Sarı kart: Dk. 32 Yunus Akgün ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılışında son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa altıpasın gerisinde Osimhen hamle yaptı. Nijeryalı futbolcunun kafayla dokunduğu meşin yuvarlağı Arca Çorum FK defansı kale önünde son anda uzaklaştırdı.
15. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına savunma oyuncularından önce kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in yerden uzak köşeye gönderdiği sert şutta kaleci Felipe, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
34. dakikada ceza sahası sol çaprazında son çizgide topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını sağındaki Osimhen'e çıkardı. Golcü futbolcunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadaki Smolcic'e çarparak kornere çıktı.
39. dakikada Sane'den aldığı pası yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayakla kaleye gönderen Sara'nın sert şutunda kaleci Felipe, topu uzanarak çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.