Eyüpspor Rizespor'u 4-0 devirdi

- ikas Eyüpspor: 4 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 87 Manga), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 63 Yao), Radu (Dk. 72 Talha Ülvan), Legowski (Dk. 87 Emre Akbaba), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 72 Pintor), Umut Bozok

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 46 Augusto), Samet Akaydın, Hojer (Dk. 70 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 46 Sagnan), Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Sowe (Dk. 73 Pierrot)

Goller: Dk. 18 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 29 Metehan Altunbaş, Dk. 45 Calegari, Dk. 88 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.

74. dakikada Umut Bozok'un yay üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top auta gitti.

88. dakikada ikas Eyüpspor farkı 4'e çıkardı. Savunma arkası pasa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya durumda temiz bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ikas Eyüpspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür
