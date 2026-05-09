Haberler

ikas Eyüpspor ilk yarıda Rizespor'u 3-0 geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 33. haftasında ikas Eyüpspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, Umut Bozok'un 18. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. 29. dakikada Metehan Altunbaş farkı ikiye çıkarırken, 45. dakikada Calegari'nin şık vuruşu skoru 3-0 yaptı. Rizespor'un Sowe ve Mihaila ile bulduğu fırsatlar kaleci Jankat'ı geçemedi ve ilk yarı Eyüpspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Radu, Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Umut Bozok

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe

Goller: Dk. 18 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 29 Metehan Altunbaş, Dk. 45 Calegari (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağdan topla yaya paralele hareketlenen Mebude, ceza sahasına koşu yapan Mihaila'yı gördü. Bu oyuncunun topukla tek dokunuşunda penaltı noktasında topu alan Sowe'un şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

11. dakikada Laçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda kaleci Jankat topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. 17. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

29. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Radu, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Umut Meraş'a aktardı. Umut, topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda daha müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'ı gördü. Metehan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

45. dakikada ikas Eyüpspor 3. golünü buldu. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Umut Meraş, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Calegari'ye bıraktı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra cepheden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top ağlara gitti: 3-0.

İlk yarı, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Süha Gür
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında beşinci gol de geldi! Neler oluyor neler

Beşinci gol geldi! RAMS Park'ta yıllarca unutulmayacak bir maç oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Çalışan annelere müjde: SGK 'analık ödeneği' süresini uzattı

Çalışan annelere müjde! Süre uzadı, maaş arttı
Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu