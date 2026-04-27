Futbol: Trendyol Süper Lig
- Beşiktaş: 0 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
Beşiktaş : Vasquez, Taylan Bulut, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 82 Asllani), Rashica (Dk. 66 Cerny), Toure (Dk. 82 Mustafa Hekimoğlu), Oh
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Traore (Dk. 56 Babicka), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz (Dk. 72 Tiago Çukur), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Serginho (Dk. 78 Anıl Yiğit Çınar), Larsson (Dk. 56 Kranevitter)
Sarı kartlar: Dk. 14 Emirhan Topçu, Dk. 77 Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Dk. 35 Traore, Dk. 74 Mladenovic, Dk. 75 Lichnovsky ( Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 0-0 berabere kaldı.
48. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında çaprazdan çalımlarla ilerleyen Serginho'nun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ndidi'nin ortasında Toure'nin altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Oh'un dar açıdan tamamlamak istediği pozisyonda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'te kaldı.
88. dakikada Taylan Bulut'un topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Asllani'nin şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi. Aynı dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Ndidi'nin kafa vuruşunda top uzak köşe direğinden oyun alanına geri döndü.
Mücadele, başladığı gibi golsüz sona erdi.