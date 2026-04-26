Futbol: Trendyol Süper Lig
- Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Gol: Dk. 40 Osimhen ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 6 Oosterwolde, Dk. 23 Ederson ve Brown ( Fenerbahçe ), Dk. 6 Uğurcan Çakır, Dk. 41 Yunus Akgün ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.
37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.