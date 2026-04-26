Futbol: Trendyol Süper Lig

- Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Gol: Dk. 40 Osimhen ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 6 Oosterwolde, Dk. 23 Ederson ve Brown ( Fenerbahçe ), Dk. 6 Uğurcan Çakır, Dk. 41 Yunus Akgün ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Can Öcal
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Haberler.com
500

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Fener taraftarına Asensio şoku

Korkulan oldu!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon