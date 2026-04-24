Futbol: Trendyol Süper Lig

- RAMS Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Diabate, Benedyczak

Goller: Dk. 5 Shomurodov, Dk. 22 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 44 Becao ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 30 Baldursson ( Kasımpaşa ), Dk. 34 Duarte, Dk. 35 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan RAMS Başakşehir- Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, Shomurodov'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Harit'in pasında Shomurodov topu kontrol etmeye çalışırken Diabate araya girdi. Kaleci Gianniotis'e yönelen meşin yuvarlağı, ceza sahası içinde Frimpong'dan önce Bertuğ Yıldırım kaptı. Bertuğ, Gianniotis'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşa ceza sahası önünde Becao ile girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Yiğit Arslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. İkili mücadeleyi monitörden izleyen hakem Arslan, Becao'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
