Futbol: Trendyol Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Corendon Alanyaspor: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes (Dk. 76 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Kubilay Kanatsızkuş)

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ (Dk. 67 Bruno Viana), Hadergjonaj, Makouta (Dk. 61 Maestro), Janvier, Ruan (Dk. 81 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 81 Mounie), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 61 Hagi)

Gol: Dk. 60 İrfan Can Kahveci ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 12 Hwang, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 60 Victor, Dk. 78 Bruno Viana (Corendon Alanyaspor ), Dk. 22. Arous, Dk. 90+6 Baldursson ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada soldan ceza sahasına giren Ruan'ın çaprazdan yakın direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

60. dakikada Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin kornerden attığı golle 1-0 öne geçti. Hücum yönünün sağından korner kullanan İrfan Can Kahveci, etkili bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Süha Gür
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı, desteğini tekrarladı

"Testereli" Başkan İsrail’de, soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı