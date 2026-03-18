Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölenikas Eyüpspor: Monteiro, Calegari (Dk. 78 Talha Ülvan), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş, Radu (Dk. 85 Manga), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 78 Raux Yao), Torres, Metehan Altunbaş (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

ikas Eyüpspor: Monteiro, Calegari (Dk. 78 Talha Ülvan), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş, Radu (Dk. 85 Manga), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 78 Raux Yao), Torres, Metehan Altunbaş (Dk. 56 Pintor), Umut Bozok

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savi, Lövik (Dk. 46 Pina), Zubkov (Dk. 89 Nwakaeme), Oulai (Dk. 84 Bouchouari), Folcarelli, Muçi, Umut Nayir (Dk. 46 Augusto), Onuachu (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç)

Gol: Dk. 66 Augusto (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Metehan Altunbaş, Dk. 62 Legowski, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor), Dk. 77 Oulai (Trobzonspor)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Zubkov, sağdan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Radu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

64. dakikada Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Monteiro meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Zubkov kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Augusto meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

75. dakikada Eyüpspor kalecisi Monteiro'nun uzaklaştırmak istediği top Zubkov'da kaldı. Bu futbolcu, ceza yayı üzerindeki Onuachu'yu toplu buluşturdu. Nijeryalı oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Zubkov uzak direğe ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Nwaiwu'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Trabzonspor 90 dakikadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
İngilizlerin kabusu Galatasaray

Liverpool şimdi yandı
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray, Avrupa'da finalde
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti

Elinde çekiçle kavgaya gidiyordu! Kamerayı görünce anında çark etti
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş

2 farktan harika geri dönüş! Milli yıldızımız çeyrek finale çıktı