Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 80 Legowski), Onguene (Dk. 46 Anıl Yaşar, Dk. 60 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. 80 Radu), Emre Akbaba, Torres (Dk. 66 Metehan Altunbaş), Pintor, Umut Bozok

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty (Dk. 62 Boende), Agyei (dk. 87 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 62 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 72 Haidara)

Gol: Dk. 6 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Onguene, Dk. 31 Pintor, Dk. 55 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor ), Dk. 48 Dijksteel, Dk. 74 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

46. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Soldan kullanılan taç atışında Serdar Dursun'un pasında topla buluşan Keita'nın vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Churlinov'un yerden şutunda Talha Ülvan'ın çizgiden çıkardığı top bu kez Agyei'de kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Talha bu kez kafayla çizgi üstünden topu uzaklaştırmayı başardı.

66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Keita ceza sahası içine ortaladı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son anda gole engel oldu.

Müsabaka, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.