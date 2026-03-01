Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Stat: EryamanHakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat ŞenerNatura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Cihan Çanak, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, TraoreZecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Cihan Çanak, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Traore

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Benes, Bennasser, Mane, Makarov, Cardoso, Chalov

Sarı kartlar: Dk. 24 Mane (Zecorner Kayserispor ), Dk. 42 Tongya (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

1. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ceza sahasına taşıdığı topta savunmanın ters vuruşuyla kaleye yönelen topu, kaleci Velho kornere gönderdi.

5. dakikada soldan gelişen atakta Tongya, ceza sahasında Metehan Mimaroğlu'nu topla buluşturdu. Metehan'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortada Cardoso'nun dokunduğu top, kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından Mane'ye çarparak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
