Eyüpspor ve Gençlerbirliği Berabere
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangilikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter, Legowski, Torres, Emre Akbaba, Pintor, Umut BozokNatura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter, Legowski, Torres, Emre Akbaba, Pintor, Umut Bozok
Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Niang
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
4. dakikada sol kanattaki Umut Meraş'ın yaptığı ortada, arka direkte Torres'in vuruşunda Gençlerbirliği savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Taşkın İlter'in vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kurtardı.
39. dakikada Metehan Mimaroğlu'unun pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Jankat Yılmaz'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarpıp kornere gitti.
45+2. dakikada Torres'in sağ kanatta ortasında altıpas çizgisi önündeki Taşkın İlter'in kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.