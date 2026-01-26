Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürünikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut BozokBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Jota Silva, Toure

Gol: Dk. 6 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
İsrail'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrailli bakan Türkiye korkusunu itiraf etti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti