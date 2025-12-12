Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Diabate, Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası, Gueye
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Niang
Sarı kart: Dk. 33 Pereira (Gençlerbirliği)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
10. dakikada Gençlerbirliği, maçın ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan ortasında kale önünde Mbaye Niang, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'in bacağıyla çeldiği meşin yuvarlak, Niang'a çarparak dışarı çıktı.
İki takımın da etkisiz oyun sergilediği ve pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.