Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangilKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Diabate, Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası, GueyeGençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Diabate, Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası, Gueye

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Niang

Sarı kart: Dk. 33 Pereira (Gençlerbirliği)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

10. dakikada Gençlerbirliği, maçın ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan ortasında kale önünde Mbaye Niang, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'in bacağıyla çeldiği meşin yuvarlak, Niang'a çarparak dışarı çıktı.

İki takımın da etkisiz oyun sergilediği ve pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title