Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai, Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ), Gueye, Fall
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke
Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai (Kasımpaşa), Dk. 37 Selke (RAMS Başakşehir)
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yakın direk dibinde güçlükle topu kornere çeldi.
16. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kemen kafayla ceza sahasına indirdi. Sağ çaprazdaki Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.
26. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Fayzullayev, meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in sağından ağlara gönderdi: 0-1
38. dakikada Shomurodov'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fayzullayev, meşin yuvarlağı Gianniotis'in yanından ağlara göndermek istedi. Yunan file bekçisini geçen topu çizgi üzerinde Szalai, taça gönderdi.
43. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında savunma arkasına koşu yapan Winck'ten önce kalesini terk eden Muhammed topu ceza sahası ön çizgisi önünde engelledi. Yaşanan karambolde Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topa altıpas önündeki Baldursson vurdu. Çizgi üzerindeki Onur Bulut meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+4. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in ara pasıyla ceza sahasına giren Harit, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in altından filelerle buluşturdu: 0-2
Mücadelenin ilk yarısını RAMS Başakşehir 2-0 önde tamamladı.