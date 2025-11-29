Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan BarcınKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai, Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai, Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ), Gueye, Fall

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai (Kasımpaşa), Dk. 37 Selke (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yakın direk dibinde güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kemen kafayla ceza sahasına indirdi. Sağ çaprazdaki Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

26. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Fayzullayev, meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in sağından ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada Shomurodov'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fayzullayev, meşin yuvarlağı Gianniotis'in yanından ağlara göndermek istedi. Yunan file bekçisini geçen topu çizgi üzerinde Szalai, taça gönderdi.

43. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında savunma arkasına koşu yapan Winck'ten önce kalesini terk eden Muhammed topu ceza sahası ön çizgisi önünde engelledi. Yaşanan karambolde Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topa altıpas önündeki Baldursson vurdu. Çizgi üzerindeki Onur Bulut meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+4. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in ara pasıyla ceza sahasına giren Harit, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in altından filelerle buluşturdu: 0-2

Mücadelenin ilk yarısını RAMS Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı

Trabzonspor'dan G.Saray ve Fenerbahçe'ye gözdağı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği

Patlamanın ardından o kentte doğal gaz sızıntısı paniği
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.