Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat Şener

Kasımpaşa : Gianniotis, Opoku, Arous, Szalai (Dk. 78 Ali Yavuz Kol), Winck, Frimpong (Dk. 64 Fall), Cafu (Dk. 85 Yusuf Barası), Baldursson, Ben Ouanes, Gueye (Dk. 85 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis (Dk. 89 Rhaldney), Arda Okan Kurtulan, Cherni (Dk. 90+5 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson (Dk. 90+5 Bouajila), Juan (Dk. 90 Ahmet Ildız)

Goller: Dk. 52 ve 55 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Efkan Bekiroğlu, Dk. 58 Heliton, Dk. 73 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Dk. 45 Ben Ouanes ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

52. dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan'ın sağdan kullandığı uzun taç atışında Kasımpaşa savunmasında seken top, altıpasın içinde Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Juan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Baldursson'un hatası sonucunda topun sahibi olan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Juan'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasına girip kaleci Gianniotis'i çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi: 0-2

76. dakikada Göztepe üçüncü gole yaklaştı. Ceza yayının önünde Szalai'nin hatası sonucunda topu kapan Janderson, bekletmeden Olaitan'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Göztepe puanını 22'ye çıkardı. Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçta sahadan 5. kez galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
