Eyüpspor, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Thiam ve Umut Bozok'tan geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da önemli fırsatlar yakaladı, ancak Eyüpspor ikinci yarıda etkili oyununu sürdürerek skoru iki gole taşıdı. Maçta Kerem Demirbay ve Cem Üstündağ sarı kart gördü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay (Dk. 85 Emre Akbaba), Legowski, Halil Akbunar (Dk. 67 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 75 Stepanenko), Serdar Gürler (Dk. 85 Seslar), Thiam (Dk. 86 Umut Bozok)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Dk. 85 Emre Taşdemir), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 85 Yusuf Barası), Fall (Dk. 62 Cafu), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 15 Thiam, Dk. 90+4 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Cem Üsütndağ (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

46. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu kurtardı.

52. dakikada Diabate'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Szalai'nin kafa vuruşunda, kaleci Felipe direk dibinden topu kornere çeldi.

Aynı dakikada Kasımpaşa'nın paslaşarak kullandığı kornerde Ali Yavuz Kol'un sol taraftan ortasında altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş, topa kafayla vurdu. Yan direğe çarpan topu Eyüpsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

76. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in sağ çaprazdan çektiği şutta, top uzak direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada Kerem Demirbay'ın pasıyla topla buluşan Ampem'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Gianniotis soluna yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Eyüpspor durumu 2-0 yaptı. Ceza sahasının sağ tarafında bulunan Seslar'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Eyüpspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
