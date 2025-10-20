Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alpikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay, Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, ThiamKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Cem Üstündağ,...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp
ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay, Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Thiam
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş
Gol: Dk. 15 Thiam (ikas Eyüpspor)
Sarı kart: Dk. 5 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta ikas Eyüpsor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
10. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas çizgisi üzerinde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
13. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Cem Üstündağ'ın çizgiden çıkardığı top Yalçın Kayan'a kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gianniotis'in çıkardığı meşin yuvarlağı Winck kornere gönderdi.
15. dakikada ikas Eyüpspor 1-0 öne geçti. Legowski'nin pasıyla ceza sahasına giren Thiam, penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluştudu.
27. dakikada Thiam'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Calegari, ortasını açtı. Arka direkte bulunan Serdar Gürler'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
28. dakikada Baldursson'un pasıyla topla buluşan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Felipe meşin yuvarlağı kurtardı.
36. dakikada Calegari'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay'ın ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
Eyüpspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.