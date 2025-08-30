Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 geçti
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün Kamacı
Kasımpaşa : Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde, Ben Ouanes, Gueye
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Lungoyi
Goller: Dk. 13 Melih Kabasakal, Dk. 30 Lungoyi ( Gaziantep Fk )
Sarı kart: Dk. 15 Atakan Müjde (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa- Gaziantep Fk karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
13. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde penaltı noktasının hizasında hafif sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak ağlara gitti: 0-1.
19. dakikada Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
30. dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın oynadığı uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Lungoyi, önce ceza sahası dışında rakip file bekçisi Gianniotis'i geçti. Oyuncu, daha sonra ceza sahasına sol çaprazdan girip açısını düzelterek topu Szalai'nin kapattığı açıdan ağlara gönderdi: 0-2.
Gaziantep FK, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.