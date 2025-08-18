Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Ben Ouanes, Baldursson, Fall, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Gueye

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Visça, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılan Kasımpaşa- Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada iki takım da önemli bir gol pozisyonu üretemedi ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.