Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kapluhan, Yusuf SusuzKasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 89 Espinoza), Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kapluhan, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 89 Espinoza), Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara (Dk. 84 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Can Keleş, da Costa

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Duarte, Opoku, Yusuf Sarı (Dk. 78 Deniz Türüç), Crespo, Umut Güneş, Kemen (Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz), Operi, Keny (Dk. 90+1 Hamza Güreler), Piatek (Dk. 69 Figueiredo)

Goller: Dk. 14 Duarte, Dk. 55 Kemen, Dk. 81 Opoku (RAMS Başakşehir), Dk. 22 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 60 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 4 Cafu, Dk. 68 Sinan Bolat (Kulübede), Dk. 85 Hajradinovic, Dk. 90+2 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 29 Piatek, Dk. 90+4 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi.

55. dakikada RAMS Başakşehir 2-1 öne geçti. Sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topu, Kemen tek vuruşta ağlara gönderdi.

60. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte yükselen Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 2-2

65. dakikada da Costa çizgide rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, Fall'un vuramaması sonrasında topu önünde bulan Yasin Özcan'ın şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Aytaç Kara'nın ceza sahası içinde topa elle temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda kaleci topu kurtarsa da Opoku, kaleci Gianniotis'ten dönen topu bu kez ağlara gönderdi: 2-3

Mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü

Yolda yürürken dehşeti yaşadı! Binadan koptu, kafasına düştü
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.