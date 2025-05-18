Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig
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Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kapluhan, Yusuf SusuzKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Can Keleş, da CostaRAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Duarte, Opoku, Yusuf Sarı, Crespo, Umut...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kapluhan, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Can Keleş, da Costa

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ba, Duarte, Opoku, Yusuf Sarı, Crespo, Umut Güneş, Kemen, Operi, Keny, Piatek

Goller: Dk. 14 Duarte (RAMS Başakşehir ), Dk. 22 Hajradinovic (Penaltıdan7 (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 4 Cafu (Kasımpaşa), Dk. 29 Piatek (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile RAMS Başakşehir arasında oynan maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

14. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ çaprazından arka direğe gönderdiği topu, Duarte ceza sahasında kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.

22. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Operi'nin Winck'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1

32. dakikada ceza sahasını giren Fall'un sağ çaprazdan dar açıdan çektiği şutta, top uzak direğin yanından dışarı gitti.

33. dakikada Kemen'in sağdan ortaladığı topa Operi arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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