Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Seyfettin Ünal, Kemal Maviikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Ruben Vezo, Umut Meraş, Stepanenko, Halil Akbunar, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Umut BozokKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski,...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Seyfettin Ünal, Kemal Mavi
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Ruben Vezo, Umut Meraş, Stepanenko, Halil Akbunar, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Umut Bozok
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa
Gol: Dk. 38 da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 31 Dorukhan Toköz, Dk. 33 Melih Kabasakal (ikas Eyüpspor), Dk. 45 Espinoza (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
19. dakikada Emre Mor'un duran toptan ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direk dibinden auta gitti.
38. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yasin Özcan'ın savunma arkasına uzun pasına soldan hareketlenen da Costa, Dorukhan Toköz'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. da Costa'nın dar açıdan uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
İlk yarıyı Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.