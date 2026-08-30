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Trendyol 1. Lig'de 4. hafta: Batman Petrolspor lider

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- Ligde dördüncü hafta maçları tamamlandı Puanını 10'a yükselten Batman Petrolspor liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda Turka Esenler Erokspor'u 1-0 yenerken, Manisa FK ise sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Ligde Batman Petrolspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yenerek 4. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: 2-2

Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: 1-1

Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: 1-2

Muğlaspor-Boluspor: 2-0

Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: 1-2

İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-1

Mardin 1969-Vanspor FK: 1-1

Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Manisa FK-Bodrum FK: 0-0

Puan durumu

Ligde 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR431084410
2.KAYSERİSPOR43016249
3.BURSASPOR43016339
4.MARDİN 196942206158
5.MANİSA FK42208448
6.SMS GRUP SARIYER42116427
7.FATİH KARAGÜMRÜK42115507
8.BANDIRMASPOR41305236
9.IĞDIR FK42023216
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ412110825
11.MUĞLASPOR41212205
12.PENDİKSPOR412179-25
13.VANSPOR411259-44
14.ÜMRANİYESPOR403145-13
15.ESENLER EROKSPOR403123-13
16.BODRUM FK403124-23
17.ANTALYASPOR4103710-33
18.SİVASSPOR402236-32
19.İSTANBULSPOR402259-42
20.BOLUSPOR400419-80

5. hafta

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Eylül Salı:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor ( Spor Toto Akhisar)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (Sivas 4 Eylül)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Ankara Aktepe)

20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA
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