Trendyol 1. Lig'de 4. hafta: Batman Petrolspor lider
- Ligde dördüncü hafta maçları tamamlandı Puanını 10'a yükselten Batman Petrolspor liderlik koltuğuna oturdu
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda Turka Esenler Erokspor'u 1-0 yenerken, Manisa FK ise sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
Ligde Batman Petrolspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yenerek 4. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: 2-2
Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: 1-1
Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: 1-2
Muğlaspor-Boluspor: 2-0
Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: 1-2
İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1
Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-1
Mardin 1969-Vanspor FK: 1-1
Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
Manisa FK-Bodrum FK: 0-0
Puan durumu
Ligde 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|4
|3
|1
|0
|8
|4
|4
|10
|2.KAYSERİSPOR
|4
|3
|0
|1
|6
|2
|4
|9
|3.BURSASPOR
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|3
|9
|4.MARDİN 1969
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|5
|8
|5.MANİSA FK
|4
|2
|2
|0
|8
|4
|4
|8
|6.SMS GRUP SARIYER
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|7.FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|8.BANDIRMASPOR
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|3
|6
|9.IĞDIR FK
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|6
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|4
|1
|2
|1
|10
|8
|2
|5
|11.MUĞLASPOR
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|5
|12.PENDİKSPOR
|4
|1
|2
|1
|7
|9
|-2
|5
|13.VANSPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|-4
|4
|14.ÜMRANİYESPOR
|4
|0
|3
|1
|4
|5
|-1
|3
|15.ESENLER EROKSPOR
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|3
|16.BODRUM FK
|4
|0
|3
|1
|2
|4
|-2
|3
|17.ANTALYASPOR
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
|18.SİVASSPOR
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|19.İSTANBULSPOR
|4
|0
|2
|2
|5
|9
|-4
|2
|20.BOLUSPOR
|4
|0
|0
|4
|1
|9
|-8
|0
5. hafta
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Eylül Salı:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
2 Eylül Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor ( Spor Toto Akhisar)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (Sivas 4 Eylül)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Ankara Aktepe)
20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)