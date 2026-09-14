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Futbol: Trendyol 1. Lig

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- Metro Holding Kayserispor: 4 - İstanbulspor: 0

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Pekmezci, Barış Çiçeksoyu

Metro Holding Kayserispor : Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler (Dk. 81 Kayra Cihan), Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 55 Hasani), Görkem Sağlam (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 55 Ensar Kemaloğlu), Seferi, Moreno (Dk. 74 Radu)

İstanbulspor : Alp Tutar, Muhlis Dağaşan (Dk. 38 Vefa Temel), Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Abdullah Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 45 Mendy), Fall, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 73 Berk Ali Nizam), Cham (Dk. 66 Njie), Ali Akman (Dk. 45 Iliev)

Goller: Dk. 25 ve Dk. 83 Seferi, Dk. 34 ve Dk. 43 Moreno ( Metro Holding Kayserispor )

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Kaynak: AA
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