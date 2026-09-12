Futbol: Trendyol 1. Lig
- Eminevim Ümraniyespor: 1 - Antalyaspor: 2
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kerem Kalkan, Erdoğan Çak
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu (Dk. 80 Yusuf Deniz Şaş), Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 73 Atalay Babacan), Berat Yılmaz, Tunahan Taşçı (Dk. 56 Kosoko), Hostikka (Dk. 73 Koita), Melih Bostan (Dk. 57 Blanco)
Antalyaspor : Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 46 Ramzi Safuri), Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 64 Mevlüt Şimşek), Pedrinho (Dk. 88 Samet Yalçın), Güray Vural, Streek (Dk. 90+6 Veysel Sarı), Doğukan Sinik (Dk. 64 Hasan Yakub İlçin), da Costa
Goller: Dk. 14 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 ve 90+3 Güray Vural ( Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 77 Koita, Dk. 85 Berat Yılmaz (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Mevlüt Şimşek, Dk. 87 Nzaba ( Antalyaspor )
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yendi.