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Muğlaspor ile Vanspor 2-2 Berabere

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- Muğlaspor: 2 - Vanspor FK: 2

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Ömer Yasin Gezer

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 75 Ahmet Emin Engin), Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 66 Camaj), Diarra (Dk. 78 Osundina), Celhaka, Buluthan Bulut (Dk. 66 Sissoko), Ali Barak (Dk. 66 Oğuzhan Matur), Avramovski, Yasin Uzunoğlu

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Alhaft (Dk. 79 Kadir Seven), Mehmet Manış (Dk. 72 Celal Hanalp), Oulare, Yenne (Dk. 79 Muhammet Furkan Özhan), İlkan Sever (Dk. 61 Ozan Can Kökçü), Bardhi, Mehmet Özcan (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 12 ve 55 Bardhi (Vanspor FK), Dk. 39 Yasin Uzunoğlu, Dk. 89 Osundina (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yiğit Fidan, Dk. 43 Bilal Ceylan, Dk. 78 Celhaka, Dk. 83 Mago, Dk. 90 Osundina (Muğlaspor), Dk. 60 İlkan Sever, Dk. 71 Mehmet Özcan (Vanspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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