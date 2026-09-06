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Batman Petrolspor'dan 4-3'lük Dramatik Galibiyet

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- Batman Petrolspor: 4 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Salih Burak Demirel

Batman Petrolspor : Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho, Cordova (Dk. 75 Gökhan Altıparmak), Pedrinho (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Doria, Ömürcan Artan (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Cissokho, Polat Yaldır (Dk. 82 Gökhan Karadeniz), Benny (Dk. 75 Biron)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Silvestri, Atınç Nukan (Dk. 70 Verde), Biraschi, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Robin Yalçın, Tiago Çukur (Dk. 46 Cenk Tosun), Siopis (Dk. 78 Barış Kalaycı), Ramazan Civelek (Dk. 70 Muhammed Sarıkaya), Traore, Çağtay Kurukalıp, Pesic?

Goller: Dk. 16 Ramazan Civelek (Kendi kalesine), Dk. 46 ve 64 Polat Yaldır, Dk. 49 Pedrinho ( Batman Petrolspor ), Dk. 48 Cenk Tosun, Dk. 54 Pesic, Dk. 56 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 90 Emirhan Aydoğan ( Batman Petrolspor ), Dk. 38 Traore, Dk. 68 Ramazan Civelek (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Kaynak: AA
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