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Karagümrük-Kayserispor 1-1: Son Dakika Golüyle Beraberlik

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- Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 1 - Metro Holding Kayserispor: 1

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 57 Muhammed Sarıkaya), Siopis (Dk. 84 Doh), Robin Yalçın (Dk. 57 Cenk Tosun), Verde (Dk. 46 Tiago Çukur), Emre Akbaba, Traore, Pesic

Metro Holding Kayserispor : Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Radu), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 68 Fethi Özer), Benhur Keser (Dk. 69 Camara), Hasani (Dk. 28 Dulca), Seferi (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Moreno

Goller: Dk. 53 Seferi (Metro Holding Kayserispor ), Dk. 90+6 Biraschi (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 66 Siopis, Dk. 72 Atınç Nukan (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 66 Semih Güler, Dk. 86 Talha Sarıarslan, Dk. 88 Camara, Dk. 90+2 Gökhan Değirmenci (Metro Holding Kayserispor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor maçı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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