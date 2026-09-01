Keçiörengücü, Boluspor'u Deplasmanda 2-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Keçiörengücü'nün gollerini 13. ve 21. dakikalarda Mame Biram Diouf kaydetti. Boluspor'da 67. dakikada Rodriguez, 84. dakikada Mustafa Alptekin Çaylı ve 85. dakikada Abdulkerim Kırım sarı kart gördü; Keçiörengücü'nde ise 45. dakikada Diouf sarı kartla cezalandırıldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir
Boluspor : Tafas, Arda Tuğra Saygı (Dk. 77 Furkan Emir Kaçmaz), Bartu Göçmen, Rodriguez, Abdulsamet Kırım, Lopez (Dk. 59 Tolunay Artuç), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz Yıldız), Rodriguez (Dk. 77 Ahmet Can Özdemir), Mustafa Alptekin Çaylı, Ege Özkayımoğlu (Dk. 59 Zeki Dursun), Gonzalez
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Nascimento, Erkam Develi (Dk. 84 Oğuzhan Ayaydın), İshak Karaoğul (Dk. 69 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 80 Fofana), Ezeh (Dk. 80 Enes Yılmaz), Raice (Dk. 69 Jefferson), Biram Diouf
Goller: Dk. 13, Dk. 21 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 67 Escobar Rodriguez, Dk. 84 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 85 Abdulkerim Kırım ( Boluspor ) Dk. 45 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.