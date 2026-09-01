Haberler

Bandırmaspor, Antalyaspor'a 1-0 Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'a Soner Dikmen'in 5. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 56. dakikada Enes Aydın'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Ömer Faruk Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Bruno (Dk 75. Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 75 Badji), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 83 Emirhan Acar), Seck (Dk. 60 Mulumba), Enes Aydın

Antalyaspor : Cuesta, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Pedrinho, Nzaba (Dk.57 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Samet Karakoç, Hasan Yakub İlçin (DK.67 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Ahmet Sağat (DK. 67. Storm)

Gol: Dk. 5 Soner Dikmen ( Antalyaspor )

Kırmızı kart: Dk. 56 Enes Aydın (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Ali Ülgen, Dk. 90+5 Liço, Dk. 90+8 Mulumba, Dk. 90+8 Lima (Bandırmaspor), Dk. 90+8 Soner Dikmen ( Antalyaspor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan beklenmedik başarı!

“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan Beklenmedik Başarı!
Arif Kocabıyık tutuklandı

Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık için karar verildi
Kullanmaya vakit olmadı, 724 bin dolarlık asma köprü açılışta çöktü

Milyonluk köprü üzerindekilerle birlikte çöktü
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı

Kaybolan eşeğe araç muamelesi! Çekiciye böyle yüklendi
Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar

Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Dövme acısı ölümle bitti! 3 çocuk yetim kaldı

Yaptırdığı dövme, 3 çocuğu yetim bıraktı