Bandırmaspor, Antalyaspor'a 1-0 Yenildi
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'a Soner Dikmen'in 5. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 56. dakikada Enes Aydın'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Ömer Faruk Beyaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Bruno (Dk 75. Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 75 Badji), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 83 Emirhan Acar), Seck (Dk. 60 Mulumba), Enes Aydın
Antalyaspor : Cuesta, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Pedrinho, Nzaba (Dk.57 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Samet Karakoç, Hasan Yakub İlçin (DK.67 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Ahmet Sağat (DK. 67. Storm)
Gol: Dk. 5 Soner Dikmen ( Antalyaspor )
Kırmızı kart: Dk. 56 Enes Aydın (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Ali Ülgen, Dk. 90+5 Liço, Dk. 90+8 Mulumba, Dk. 90+8 Lima (Bandırmaspor), Dk. 90+8 Soner Dikmen ( Antalyaspor )
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi.