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Batman Petrolspor Sivasspor'u 2-1 Geçti

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- Batman Petrolspor: 2 - Ekenler Beton Sivasspor: 1

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Orhun Aydın Duran, Seyfettin Ünal

Batman Petrolspor : Çağlar Akbaba, Imeri (Dk. 64 Ömürcan Artan), Metehan Mert, Doria, Yasir Subaşı (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Buğra Çağıran), Polat Yaldır, Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 83 Gökhan Altıparmak), Biron (Dk. 40 Benny), Cordova

Ekenler Beton Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 90 Okan Erdoğan), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Mohammed, Amilton (Dk. 90 Burak Kapacak), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 79 Charisis), Ethemi (Dk. 72 Duodu), Manaj

Goller: Dk. 32 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor ), Dk. 90+2 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Benny ( Batman Petrolspor )

Sarı kartlar: Dk. 42 Pedrinho, Dk. 47 Metehan Mert, Dk. 82 Jin-Ho, Dk. 84 Polat Yaldır ( Batman Petrolspor ), Dk. 42 Kamil Fidan, Dk. 88 Duodu (Ekenler Beton Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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