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Muğlaspor sahasında Boluspor'u 2-0 yendi

Muğlaspor sahasında Boluspor'u 2-0 yendi
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- Muğlaspor: 2 - Boluspor: 0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Burak Kamalak, Samet Özkul, Oğuzhan Yazır

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak, Bilal Ceylan (Dk. 82 Ahmet Engin), Luis Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Dk. 70 Bouajila), Ali Kaan Güneren (Dk. 60 Buluthan Bulut), Selim Dilli, Avramovski (Dk. 60 Camaj), Yasin Uzunoğlu (Dk. 70 Sissoko)

Boluspor : Tafas, Cuesta, Arguello, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Dk. 46 Arda Tuğra Saygı), Tolunay Artuç (Dk. 39 Muhammed Mert), Abdulsamet Kırım (Dk. 39 Ege Özkayımoğlu), Diaz, Deniz Yıldız (Dk. 60 Furkan Emin Kaçmaz), Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 70 Can Arda Yılmaz)

Goller: Dk. 6 ve 46 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 52 Arguello ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Zeki Dursun ( Boluspor ), Dk. 33 Avramovski, Dk. 45+1 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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