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Sarıyer, Antalyaspor'u Deplasmanda 2-1 Yendi

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Trendyol 1. Lig 4. haftasında SMS Grup Sarıyer, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un golü Ensar Buğra Tivsiz'den gelirken, Sarıyer'in golleri Batuhan Kör (penaltı) ve Furkan Gedik'ten geldi. Antalyaspor'da Güray Vural kırmızı kart gördü.

Stat: ADO Antalya

Hakemler: Emre Kargın, Kürşathan Akın, Batuhan Bıyıklı

Antalyaspor : Cuesta, Bünyamin Balcı (Dk. 83 Erdoğan Yeşilyurt), Samet Karakoç, Nzaba, Ensar Buğra Tivsiz, Güray Vural, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Doğukan Sinik), Pedrinho (Dk. 83 Hasan Yakub İlçin), Safuri, Van de Streek (Dk. 75 Boli), Ahmet Sağat (Dk. 66 Mevlüt Şimşek)

Sms Grup Sarıyer : Sehic, Cebrail Karayel (Dk. 89 Hasan Emre Yeşilyurt), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 82 Furkan Gedik), Poco (Dk. 76 Yağız Fikri Şen, Doğan Can Davas (Dk. 76 Tunahan Ergül), Efecan Karaca (Dk. 89 Dalo), Batuhan Kör

Goller: Dk. 45 Ensar Buğra Tivsiz ( Antalyaspor ), Dk. 60 Batuhan Kör (Penaltıdan), Dk. 81 Furkan Gedik ( Sms Grup Sariyer)

Kırmızı kart: Dk. 62 Güray Vural ( Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 18 Sehic, Dk. 90+4 Dalo ( Sms Grup Sariyer), Dk. 58 Bünyamin Balcı, Dk. 89 Samet Karakoç ( Antalyaspor )

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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